استشهاد فلسطيني في عدوان للاحتلال على غزة

المصدر: وكالات

استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون بجروح اليوم جراء عدوان لطيران ومدفعية الاحتلال الاسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة .

وأدى القصف الاسرائيلي، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، الى استشهاد مواطن فلسطيني واحد واصابة عشرة اخرين بجراح مختلفة.

واكدت الصحة، أن الشهيد عماد نصير (22 عاما) من سكان بلدة بيت حانون التي وقعت فيها معظم الاصابات.

وشنت الطائرات الاسرائيلية عشرات الغارات التي استهدفت عشرين نقطة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وسلسلة من المواقع العسكرية التابعة لكتائب القسام وسرايا القدس داخل القطاع.

كما قصفت المدفعية الاسرائيلية، نقاط الرصد على الحدود الشرقية والاراضي الزراعية المفتوحة، حيث سقطت احدى القذائف على منزل في خان يونس.

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