والد الكساسبة يطلب حضور تنفيذ الإعدام على حارق ابنه

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد والد الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، أن عائلته تطالب الحكومة الأردنية، بجلب صدام الجمل الذي سيعدم في العراق بقضايا إرهاب من أجل محاكمته في الأردن وأمام الأردنيين.

واقترح والد الكساسبة في لقاء مع "الحدث"، حال عدم جلب الجمل للمحاكمة في الأردن طلب موافقة الحكومة العراقية على حضور عائلة معاذ تنفيذ حكم الإعدام عليه في العراق، ومقابلته لما قد يكون بحوزته من معلومات حول حادثة حرق ابنهم.

ووفقاً لموقع العربية نت، كانت عشيرة الكساسبة أصدرت بيانا قالت فيه: "وردنا أن السلطات الأمنية العراقية ستقوم بتنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي صدام الجمل (سوري الجنسية) أحد المتهمين بعملية قتل البطل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً، الذي صدر بحقه حكم الإعدام قبل فترة وجيزة وتمت المصادقة عليه من الجهات العليا العراقية. لقد كان الإرهابي الجمل يشغل منصب والي شرق الفرات في تنظيم داعش الإرهابي، وفي تلك المنطقة تم إسقاط طائرة معاذ بنيران مجهولة المصدر بالنسبة إلينا، وفي تلك المنطقة تم تنفيذ عملية القتل بطريقة بشعة يندى لها جبين البشرية"، مطالبة بمقابلته أو جلبه للأردن لمعرف مزيد من المعلومات عن الجريمة.