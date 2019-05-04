المصدر: دبي، بنغازي - البيان، وكالات

أكد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، مشاركته المخاوف التي أعرب عنها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في لقائه مع صحيفة لوفيغارو، بأن خطر الإرهاب يتربّص بليبيا، وانعكاسه على آفاق الاستقرار الإقليمي. كما ثمّن معاليه، دعم باريس لـ«اتفاق أبوظبي» والعملية التي تقودها الأمم المتحدة. إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي، إن تنظيم الإخوان مزّق النسيج الاجتماعي والمسار السياسي في ليبيا منذ العام 2014، عندما خسر مقاعد مجلس النواب ليتجه بالليبيين إلى صناديق الرصاص. وطالب السعيدي في تصريحات خاصة لقناة «ليبيا روحها الوطن»، مجلس النواب بضرورة التأكيد على إنهاء مشروع الإخوان وتجريم هذا التنظيم.

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ـــ قرقاش: خطر الإرهاب يتربّص بليبيا