الحوثي يتكبد عشرات القتلى شمالي الضالع

المصدر: عدن - البيان، وكالات

أحبطت قوات الشرعية اليمنية، بإسناد من التحالف العربي، هجوماً حوثياً في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، أسفر عن مقتل أكثر من 40 حوثياً وأسر العشرات.

وذكرت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً مكثفاً استهدف منطقتي حمر وشخب، وأن المقاومة والجيش والحزام الأمني وضعوا الميليشيا بين فكي كماشة. وقامت قوات اللواء الأول صاعقة بعمليات تمشيط وتغطية نارية بإسناد جوي من مقاتلات التحالف.

وفي الحديدة، أحرقت الميليشيا عدداً من المنازل في منطقة الجاح، ضمن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين وخروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار، متسببة بموجة نزوح جماعية جديدة للمدنيين.

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