عبدالمهدي يحذّر من ظهور «داعش» مجدداً

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أمس، القضاء على تنظيم داعش في العراق، لكنه حذر من وجود خلايا نائمة لا تزال تعمل على الأرض.

وحذّر عبدالمهدي خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، من أن داعش لا يزال موجوداً، ويسعى للعودة بكل الطرق، مشيراً إلى خطاب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، مضيفاً: «أي انحراف في محاربة داعش سيخلق ثغرة في هذا المجتمع الكبير».

وقال إن داعش يريد إيجاد ثغرات يضرب بها في محاولة للعودة، لافتاً إلى أهمية وحدة مكونات المجتمع، مضيفاً أنه أمر مهم ولولاه لما تحقق النصر على داعش.

بدوره، أكد ماكرون تطلع بلاده لإعادة إعمار العراق، ودعم بلاده للعراق في محاربة الإرهاب، قائلاً: «فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب». وأضاف: «استقرار العراق والمنطقة يهمنا ونريد عراقاً ينعم بالأمن ويكون نموذجاً للدول التي تمر بفترات انتقالية».

ميدانياً، أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، مقتل جندييْن وإصابة ثالث في هجوم شنه داعش على أحد المقار العسكرية قرب قضاء سامراء. إلى ذلك، أدى انفجار عبوة ناسفة على جانب طريق في قرية كنعوص غربي قضاء الشرقاط إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين.