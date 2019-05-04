واشنطن: مستمرّون في دعم العراق

المصدر: بغداد -البيان

أكّدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، دنيس ناتالي، دعم بلادها للقوات العراقية، ومنها البيشمركة، مضيفة: «سنواصل دعمنا لعراق مستقر وديمقراطي وموحد ويتمتع بالرخاء، وإقليم كردستان جزء أساسي منه». وأشارت ناتالي إلى أنّ الحرب على «داعش» لم تنته في العراق، مبينة أنّ الدعم الدولي سيستمر حتى القضاء على داعش، ودعم العملية السياسية في العراق وحكومة البلاد.

وقالت: «العراق وسوريا واجها خلال السنوات الأخيرة العديد من التحديات، لكن كان هناك تقدم رغم ذلك، كما تعلمون تم في 23 مارس دحر خلافة داعش وحررت جميع المناطق التي كانت تحت سيطرته سابقاً في العراق وسوريا، تحقق هذا النصر بفضل الجهود الجماعية للتحالف الدولي لدحر داعش والتضحيات الكبيرة لشركائنا في العراق وسوريا، أي جهود وتضحيات كل تشكيلات القوات الأمنية العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، ورغم دحر داعش لا تزال تهديداته قائمة ويمثل عدواً لنا، والدليل على ذلك، أول ظهور لأبي بكر البغدادي بعد العديد من السنوات». إلى ذلك، أطلقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، وسلطة الطيران المدني العراقي، برنامج أمن المطارات العراقية، بقيمة خمسة ملايين دولار.