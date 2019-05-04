مصر تتسلم غواصة ألمانية جديدة

المصدر: القاهرة-وكالات

تسلمت مصر، أمس، ثالث غواصة ألمانية من طراز 209/1400، من أصل 4 غواصات متفق عليها، في حفل حضره قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد.

وقال البيان الذي نشره الناطق باسم الجيش على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «احتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز s43 209/1400».

وأضاف أن «هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة والحفاظ على مقدرات الوطن». وقال خالد، بحسب البيان، إن تلك الصفقة ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يمكنها من مجابهة كل التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري.