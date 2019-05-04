عريقات يتهم واشنطن بفرض سياسة الإملاءات على الفلسطينيين

المصدر: رام الله - وكالات

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الإدارة الأمريكية بفرض سياسة الإملاءات على الفلسطينيين فيما يتعلق بحل الصراع مع إسرائيل.

وقال عريقات في بيان عقب لقائه وفداً أمريكياً يضم شخصيات أكاديمية وسياسية وثقافية في رام الله، إن إطلاق صفة الصفقة (في إشارة إلى صفقة القرن الأمريكية) بدلاً من المعاهدة يدل بوضوح على نية الإملاءات وليس الاتفاق عبر المفاوضات.

وأضاف أن الصفقة قد تعني موافقة طرف على بيع ممتلكاته نتيجة إفلاس، أي أنها تحمل في طياتها طرفاً رابحاً وآخر خاسراً، وهو اصطلاح يستخدم في عالم العقارات وألعاب الترفيه التلفزيونية، في حين تعنى معاهدة السلام اتفاق بين طرفين أو أكثر، ينتج عنها معادلة ربح لجميع الأطراف، ويطلق على استسلام الأطراف التي تهزم في الحروب (صك).

وأكد أن البحث عن حلول خارج إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام، إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضيتا اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية.