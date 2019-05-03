وفاة 6 أطفال من عائلة واحدة في الأردن

المصدر: وكالات

توفي 6 أطفال وأصيب أربعة آخرون جميعهم من عائلة واحدة، في محافظة إربد الأردنية، بوقت متأخر من ليلة "الجمعة جراء حريق اندلع في منزلهم ولم تحدد أسبابه بشكل مباشر بحسب الدفاع المدني.

وأصيب الأب وشخصان آخران باختناق وضيق في التنفس نتيجة الأدخنة المنبعثة من الحريق الذي شب داخل إحدى الشقق في بناء مكون من خمسة طوابق بمنطقة شارع الرشيد بالقرب من دوار زبده القديم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكدت إدارة الدفاع المدني، إن طواقم الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب المدينة تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للشقق المجاورة، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى المستشفى، حيث وصفت حالة المصابين بالبالغة باستثناء ثلاث إصابات وصفت بالمتوسطة.