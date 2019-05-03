سقوط طائرة

أفادت وسائل إعلام جزائرية بسقوط طائرة هليكوبتر عسكرية، أمس، قرب مطار قمار بولاية الوادي، ما أدى إلى إصابة قائدها ومساعده. وذكرت صحيفة النهار الجزائرية على موقعها الإلكتروني، أن الطائرة سقطت بمنطقة فلاحية مسماة البدوع لحظة إقلاعها بعد صعودها لارتفاع 20 متراً. ووفق الصحيفة، تعرضت الطائرة لعطب ما أدى إلى سقوطها في منطقة رملية.

اختناق مروري

شهدت مدن تونسية عدة، أمس، اختناقاً مرورياً بسبب إضراب عمال نقل المحروقات والبضائع الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام. وأضرب العمال للمطالبة بزيادات في الأجور والمنح بعد فشل مفاوضات بين نقابة النقل واتحاد الأعراف ووزارة الصناعة. واصطفت طوابير طويلة منذ مساء الأربعاء أمام محطات الوقود قبل بدء الإضراب عند منتصف الليل. واستمر الزحام منذ الساعات الأولى أمام محطات الشركة الوطنية لتوزيع البترول المملوكة للدولة، وهي المزود الذي استمر في ضخ البنزين.