صمت ترامب مظلة لهدم الخان الأحمر

المصدر: فلسطين المحتلة - وكالات

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن صمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه على إقامة مبنى استيطاني على بعد مئات الأمتار من قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، يوفر مظلة أمريكية لهدمه، وترحيل سكانه، فيما أعلن الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» سامي مشعشع، عن مؤتمر دولي هام للمانحين يعقد في شهر سبتمبر المقبل، لبحث الأزمة المالية للوكالة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إقدام المستوطن المتطرف بوعز عيدو على إقامة هذا المبنى الاستيطاني، الذي هو عضو في مجموعة استيطانية، تضم عدداً من مستوطني ما يُسمى بـ(غلاف القدس) وبشكل خاص مستوطنة «معاليه أدوميم»، تأخذ على عاتقها التضييق على الوجود الفلسطيني في مناطق شرق القدس والمنطقة المُستهدفة بالمشروع الاستيطاني (أي 1)، وتُلاحق تلك المجموعة العنصرية المتطرفة الوجود الفلسطيني في المنطقة الممتدة من شرق القدس المحتلة وحتى الأغوار، بالتعاون مع المنظمة الاستيطانية المعروفة باسم «رجافيم» في إطار محاربة الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة، والعمل على استصدار قرارات قضائية وعسكرية لطرد المواطنين الفلسطينيين منها.

حل الدولتين وأشارت إلى أن اكتفاء الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ببيانات إدانة شكلية للاستيطان بات يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى فرض القانون الإسرائيلي على مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومتصلة جغرافيا، وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل.

وطالبت مجلس الأمن الدولي الإسراع في حماية ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ وضمان تنفيذ القرار (2334). مؤتمر إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» سامي مشعشع، عن مؤتمر دولي هام للمانحين يعقد في شهر سبتمبر المقبل، لبحث الأزمة المالية للوكالة.