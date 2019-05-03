الإمارات: الأولوية في ليبيا مواجهة الإرهاب

المصدر: دبي، بنغازي - البيان

أعلنت دولة الإمارات أن الأولوية في ليبيا تتمثل في مواجهة الإرهاب، مشيرةً إلى أن الميليشيات المتطرفة تواصل سيطرتها على العاصمة طرابلس.

وقال معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة أمس، إن «الأولوية في ليبيا هي مواجهة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في الأزمة التي طال أمدها». وأضاف: «اتفاق أبوظبي أعطى وأتاح الفرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بينما تواصل الميليشيات المتطرفة السيطرة على العاصمة وتعطيل البحث عن حل سياسي».

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ الإمارات: الأولوية في ليبيا مواجهة التطرّف ودعم الاستقرار