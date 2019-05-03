الإمارات تفتتح مركز الإنزال السمكي الـ 24 في المخا

المصدر: المخا - وام

افتتحت دولة الإمارات مركز الإنزال السمكي الـ 24 في الساحل الغربي لليمن، وذلك في منطقة حسي سالم بمديرية المخا، بعد استكمال إعادة تأهيله وتزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن أكثر من 720 صياداً في مناطق «حسي سالم، و دار الشجاع، والخضراء، والقنزية» سيستفيدون من مركز الإنزال السمكي الجديد، الذي يأتي ضمن مشاريع وأنشطة ومبادرات عام التسامح 2019 في الساحل الغربي لليمن.

وأكد محمد الشاذلي ممثل السلطة المحلية في المخا أن مركز الإنزال السمكي في حسي سالم سيسهم بشكل كبير في تحسين معيشة أكثر من 5 آلاف فرد، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حرصت بشكل مستمر على إدخال السعادة إلى قلوب اليمنيين عبر تنفيذها ودعمها لمشاريع خدمية وتنموية متعددة، أعادت تطبيع أوضاعهم.

وقال صيادون يمنيون: إن مركز الإنزال السمكي أعطى دافعاً معنوياً كبيراً لهم للعودة إلى ممارسة مهنة صيد وتسويق وبيع الأسماك، من أجل تحقيق التنمية زيادة دخل الفرد.