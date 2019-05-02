إسرائيل تهدم منزلاً وتشق طرقاً استيطانية في الضفة

المصدر: الأراضي المحتلة- البيان، وكالات

هدمت جرافات الاحتلال، أمس، منزلاً بمنطقة الديرات شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية. وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال أخلت منزل المواطن جبريل محمود العدرة وقامت بهدمه.

طرق التفافية

كما وافقت الإدارة المدنية للاحتلال على شق طرق التفافية في الضفة خصوصاً حول مخيم العروب شمال الخليل وقرية حوارة جنوب نابلس. وقال التلفزيون الإسرائيلي إن لجنة التخطيط في ما تسمى الإدارة المدنية وافقت على منح تصريح لشق الطريقين وبدأت بإجراءات المناقصات، «بعد الاتفاق على خريطة الضفة الغربية الجديدة».

واعتقل جيش الاحتلال أمس، 6 فلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين. وأصابت قوات من البحرية الإسرائيلية صياداً فلسطينياً بجروح واعتقلت اثنين آخرين قبالة ساحل بحر قطاع غزة، فيما أكدت تقارير تصاعد استهداف الاحتلال للصحافيين الفلسطينيين.