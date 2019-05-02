إضراب عمال شركة المناجم في موريتانيا

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

أسفر إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم كبرى شركات موريتانيا، أمس، عن توقف قطارات نقل الحديد الخام إلى موانئ التصدير على ساحل المحيط الأطلسي.

وقالت مصادر عمالية في ازويرات شمالي البلاد، إن ذلك جاء عقب قرار العمال التوقف عن العمل 24 ساعة بعد امتناع إدارة الشركة عن تلبية مطالبهم رغم ابقائها لباب الحوار التفاوض مفتوحاً.

ويطالب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم بزيادة علاواتهم الخاصة بالإنتاج وتحسين ظروفهم المادية.

وتمثل صادرات الحديد 30 في المئة من عائدات الميزانية في موريتانيا و 70 في المئة من صادرات المواد الاستخراجية.

وتزامن توقف انتاج الحديد الموريتاني مع احتفالات عيد العمال، حيث شهدت البلاد مسيرات ومهرجانات عمالية نظمتها النقابات العمالية.