رئيس الوزراء المصري يغادر إلى لبنان

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

توجه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، على رأس وفد إلى بيروت في زيارة للبنان يرأس خلالها وفد بلاده في فعاليات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي تبدأ اليوم الخميس.

وقال المستشار نادر سعد الناطق الرسمي لمجلس الوزراء، إنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة العليا مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.

ويضم الوفد المرافق لمدبولي وزراء الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقوى العاملة.