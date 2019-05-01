سفارة السعودية في سريلانكا تنصح رعاياها بالمغادرة فوراً

المصدر: الرياض - وكالات

دعت سفارة السعودية في سريلانكا، أمس، كل المواطنين السعوديين الموجودين هناك بالمغادرة فوراً، نظراً للأوضاع الأمنية في البلاد.

وقالت السفارة في بيانها، الذي أذاعته قناة الإخبارية السعودية الرسمية أمس: «نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة في سريلانكا، تنصح سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، جميع المواطنين (السعوديين) الموجودين في سريلانكا، بالمغادرة».

وكانت السفارة أصدرت بياناً أول من أمس، نبهت فيه المواطنين السعوديين إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات في سريلانكا للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه.