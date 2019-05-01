اختتام التدريب العسكري السعودي الفرنسي «أسد الجنوب»

المصدر: الرياض - د.ب.أ

اختتم بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، تدريب «أسد الجنوب 3» الذي شاركت فيه القوات البرية للمملكة مع الجانب الفرنسي لزيادة الخبرات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس، عن قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني قوله «إن العلاقات السعودية الفرنسية تتمتع بعمق تاريخي طويل وبُنيت على الثقة المتبادلة بين البلدين الصديقين».

وذكر مدير التمرين اللواء الركن محمد بن علي الأسمري أن هذا التدريب نفذ على أربع مراحل: الأولى إعداد وتفعيل شبكة القيادة والسيطرة وتجهيز الخلايا، والثانية تنفيذ خطوات صنع القرار العسكري بين الجانبين، والثالثة إعداد وتشغيل مراكز المشبهات وشبكة الاتصال وتنفيذ تمرين تجريبي للأحداث العملياتية، والرابعة تنفيذ تمرين المشبهات للجانبين، وقد شمل ذلك (العمليات العسكرية والعمليات العسكرية المدنية).