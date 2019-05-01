ولي العهد السعودي يلتقي أعضاء مجلس النواب اليمني

المصدر: الرياض - وكالات

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، وأعضاء المجلس.

وألقى رئيس مجلس النواب اليمني البركاني كلمة قدم فيها الشكر للقيادة السعودية لتعاونها مع نواب الشعب اليمني لاستئناف أعمال مجلسهم، بعد انقطاع دام 4 سنوات فرضته الظروف القاهرة الناتجة عن انقلاب العصابات الحوثية، ومساندتها لافتتاح دور انعقاده في مدينة سيئون كتحية مقصودة لمحافظة حضرموت تقديراً لقيمتها التاريخية.

وأكد البركاني أن هذه الخطوة مثلت إنجازاً تاريخياً لاستعادة الدولة والتصدي لمشروع الانقلاب تمكن من خلاله نواب الشعب من كسر الحصار على أعضائه من قبل الميليشيا بغرض إعاقة المجلس عن استئناف مهامه الدستورية بما يترتب عليه من إعاقة هيئات الدولة الأخرى عن أداء وظائفها وإلحاق الضرر بالعمل الوطني العام.