الرياض تدعو إلى إدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب

المصدر: نيويورك - وكالات

دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إدراج ميليشيا الحوثي الانقلابية ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

وطالبت المملكة، في كلمتها بجلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت بمقر المجلس بنيويورك عن «الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية»، والتي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، مجلس الأمن بأن يتحلى بالجرأة والشجاعة لتسمية الأطراف المعرقلة لعملية السلام في اليمن، وأولها إيران التي ما زالت ماضية في تزويد الحوثيين بالسلاح في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2140.