الأردن يعد لإطلاق برنامج إصلاحي تنموي

المصدر: عمان- البيان

تتفاوض الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي، للبدء في برنامج إصلاحي مالي جديد، يهدف إلى دعم عملية التنمية، وإعادة تمويل قطاعات رئيسة، ولا علاقة له بالضبط المالي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا البرنامج بعد شهر يونيو/‏‏‏ حزيران، بعد الانتهاء من برنامج الإصلاحي للسياسات المالية والاقتصادية، الذي تم تنفيذه مع الصندوق في عام 2016 لمدة ثلاث سنوات.

وأطلق الأردن قبل سنوات، خطة لتحفيز النمو الاقتصادي، بدأت العام السابق على مدار خمس سنوات، اشتملت على استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً، تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.

المحللون أكدوا أن هذا البرنامج ضرورة ملحة لتمكين الحكومة الأردنية من أخذ المزيد من القروض والمساعدات، وبدونه لن يستطع الحصول على أي مبلغ، فالبرنامج الإصلاحي السابق، تضمن على حصول الأردن على قرض بقيمة 723 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، وارتبط الصرف بمدى التزام الحكومة بتنفيذ اشتراطات الصندوق.