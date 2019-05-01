45 ألف طفل ولدوا تحت حكم داعش بالعراق يواجهون العزلة المجتمعية

المصدر: عمان-وكالات

حذر المجلس النرويجي للاجئين أمس، من أن ما يقدر بنحو 45 ألف طفل ولدوا في العراق، تحت حكم تنظيم داعش قد يواجهون العزلة التامة عن المجتمع العراقي، حيث إنهم يفتقرون إلى الوثائق الخاصة بالمواطنة.

وقال المجلس - وهو منظمة خيرية- في تقرير له، إن هؤلاء الأطفال الذين يعيشون داخل مخيمات للأشخاص المشردين، حصلوا على شهادات ميلاد من تنظيم داعش، غير أن الحكومة العراقية لا تعترف بها. وأضاف التقرير أن هؤلاء الأطفال محرومون من التعليم والرعاية الصحية، ومن حقوقهم الأساسية، ومن بينها الزواج المعترف به من قبل الدولة، وحقوقهم في امتلاك العقارات، أو حتى تشغيلهم بشكل رسمي.

وقال يان إيغيلاند السكرتير العام للمجلس «إننا نواجه قنبلة بشرية محتملة، وإن السماح لهؤلاء الأطفال بالحصول على الخدمات التعليمية والصحية، ومجرد الحق في الوجود، لهو أساس لكفالة مستقبل مستدام لهم وللعراق». وأضاف «إن المجتمع لا يمكن أن يسود فيه السلام، في حالة سماحه بوجود جيل من الأطفال بلا جنسية وسطه».

وتابع «الأطفال ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها ذووهم، ومع ذلك، يتم حرمان الكثير منهم من حقوقهم الأساسية كمواطنين عراقيين».