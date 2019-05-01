المصدر: الرباط - أ.ف.ب- الجزائر - د.ب.أ

تدمير أوكار

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أمس، إن طائرتين بدون طيار «من صنع محلي» نفذتا رمايات حقيقية لتدمير مخابئ للإرهابييين، على إثر عملية استطلاع جوي.

وشدّدت الوزارة على أنّ المهمة كللت بالنجاح وأثبتت فعاليتها ومدى كفاءة طاقمها الأرضي. ولفتت الوزارة، إلى أنه قد تم تجريب هذه الطائرات ميدانياً في ديسمبر، مشيرة إلى أن هذه الطائرات مجهزة بالتقنيات والوسائل الحديثة.

بدء محاكمة

تبدأ غداً الخميس في سلا في المغرب، محاكمة المتهمين بقتل شابتين اسكندينافيتين بقطع رأسيهما في ديسمبر الماضي في جبال الأطلس باسم تنظيم داعش، إلى جانب عشرين مشتبهاً بهم آخرين. ويمثل 24 متهماً أمام الدائرة الجنائية لتهم تتراوح بين الإشادة بالإرهاب والاعتداء المتعمد على حياة أشخاص وتشكيل عصابة إرهابية.

ويواجه الضالعون مباشرة بالجريمة نظرياً حكم الإعدام. ووفق معلومات، لن تحضر عائلتا الضحيتين ومحاموهما المحاكمة، كما لا تشكلان طرفاً مدنياً فيها.