الإمارات :الوضع في الأراضي الفلسطينية أصبح هشا ولايمكن إهماله بعد الآن

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ، على السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة أن الوضع على الأرض في المناطق الفلسطينية قد أصبح هشاً ولا يمكن إهماله بعد الآن .

وقالت نسيبة التي كانت تتحدث في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين : " "من الواضح أن الوضع على الأرض في المناطق الفلسطينية قد أصبح هشاً ولا يمكن إهماله بعد الآن. لقد أدى النزاع إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل خطير مما يُمهد الطريق أمام الجماعات المتطرفة لنشر رسائل الإرهاب والعنف".

من جانبها دعت منظمة التعاون الإسلامي أن يتخذ المجتمع الدولي الخطوات التالية للتوصل إلى حل عادل بين فلسطين وإسرائيل:

معالجة الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة بصورة عاجلة

حشد الجهود الدولية لكسر الجمود في العملية السياسية

تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية للفلسطينيين