العاهل الأردني ومسؤول عسكري أمريكي يبحثان جهود مكافحة الإرهاب

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس في العاصمة عمّان مع قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي جهود الحرب على الإرهاب.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي بأن الملك استقبل في قصر الحسينية، ماكينزي والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة، وخصوصاً في المجالات العسكرية.

وأضاف إن اللقاء تطرق إلى التطورات الإقليمية الراهنة، وجهود الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

وتسلّم الجنرال ماكينزي في 29 مارس الماضي مسؤوليّته على رأس القيادة الوسطى المسؤولة عن العمليات العسكريّة في بلدان عدّة بينها سوريا وأفغانستان خلفاً للجنرال جوزيف فوتيل الذي أحيل إلى التقاعد.