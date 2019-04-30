الهند تحذر رعاياها من الوقوع فريسة الشركات المزيفة في قطر

المصدر: نيودلهي-وكالات

أصدرت السفارة الهندية في الدوحة إخطاراً يحذر الباحثين عن عمل من الوقوع فريسة لوكلاء وشركات التوظيف المزيفة في قطر، وذلك لتجنب مصير الآلاف من العمال الأجانب الذين يعانون من الانتهاكات والاستغلال.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر»، تداولتها وسائل إعلام هندية: «من فضلك لا تثق بأي وكيل توظيف يعدك بوظيفة في قطر بتأشيرة عمل/‏‏‏ زيارة»، وفقاً لصحيفة «تريبون إنديا» الهندية. وأضافت: «اطلب دائما الحصول على نسخة من بطاقة هوية الوكيل القطرية واحفظها بعناية، حتى تتمكن السفارة من مساعدتك بشكل أفضل في حالة حدوث أي احتيال».

وتأتي الخطوة لتؤكد تحذيرات وردت في رسالة كتبها أنجيلوز. ج سكرتير بحكومة ولاية كيرالا الهندية في يوليو الماضي، طالب فيها بتدخل سفارة بلاده في الدوحة لحل مشكلات العمال الهنود من ولاية كيرالا.

آلية فعالة

وكان رئيس وزراء ولاية كيرالا بينارايي فيجايان كتب في وقت سابق إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يحضه على وضع آلية فعالة لمعالجة جميع مخاوف العمال من ولايته مما يواجهونه من مآسٍ في قطر.

وقال فيجايان في خطابه المرسل إلى مودي: إن هناك نحو 650 ألفاً من الهنود في قطر ينحدر منهم قرابة 300 ألف من ولاية كيرالا، معرباً عن قلقه إزاء «سلامتهم ومستقبلهم الوظيفي في قطر».

كما أثار كيريتي بريجبايبي سولانكي عضو البرلمان الهندي عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم مسألة عدم دفع الأجور للعمال الهنود في قطر خلال جلسات الدورة السادسة عشرة لمجلس النواب.

وقال سولانكي إن عددًا كبيرًا من العمال الهنود العاملين في قطر لم يتقاضوا أجورهم لمدة وصلت إلى 4 أشهر، وطالب ف. ك.سنغ وزير الشؤون الخارجية الهندي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية مصالح هؤلاء العمال.

ويبلغ عدد الهنود في قطر 650 ألفاً، وهو ما يمثل 25% من إجمالي سكان البلاد، وفقًا لبيانات هندية.