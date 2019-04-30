تأسيس تجمّع القوى المدنية الوطنية في العراق

المصدر: بغداد - البيان

انعقد في بغداد المؤتمر التأسيسي لـ«تجمّع القوى المدنية الوطنية»، بمشاركة المئات من ممثلي الأحزاب والقوى المدنية، المساهمة في إقامة هذا الإطار السياسي الجديد، والذين توافدوا من مختلف محافظات العراق، إضافة إلى العاصمة بغداد.

واستمع الحضور إلى عدة كلمات باسم الأحزاب المكونة للتجمّع، واللجنة التحضيرية للمؤتمر، وباسم النواب المدنيين، وباسم الشباب، قبل أن يختتم بالبيان الختامي الذي ألقي مع صعود قادة وممثلي الأحزاب والقوى المنضوية في التجمّع سوية إلى المنصة.

وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف سائرون، رائد فهمي، إن التجمع الجديد يستظل بالهوية الوطنية، الجامعة والعابرة لجميع الانتماءات الثانوية والمحتضنة لها.