البغدادي يظهر في رسالة مصورة ويعترف بالهزيمة

المصدر: بغداد - وكالات

ظهر زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في تسجيل مصور اعترف فيه بهزيمة التنظيم. ونشرت مؤسسة الفرقان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي ما وصفتها بأنها رسالة مصورة من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في أول ظهور له منذ 5 أعوام.

وفي المقطع المصور الذي استغرق 18 دقيقة، قال البغدادي: إن تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا هي رد داعش على خسائره في الباغوز، آخر معاقله في سوريا. وأضاف أن الجماعة ستثأر لقتلاها وأسراها. والمقطع هو أول تسجيل مصور للبغدادي منذ ظهوره بمدينة الموصل في عام 2014 بينما نشرت له تسجيلات صوتية في تواريخ لاحقة.

وذكر نص مكتوب في بداية التسجيل أنه مسجل في وقت سابق من أبريل. وظهر البغدادي جالساً على الأرض وهو يتحدث إلى أعضاء بالتنظيم. وظهر بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوههم مغطاة. وفي المقطع المنشور ظهر البغدادي بلحية طويلة مرتدياً جلباباً سوداء وسترة بنية.