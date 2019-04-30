الأمن التركي عذّب الموقوف الفلسطيني زكي يوسف حتى الموت

المصدر: لندن - البيان، وكالات

شجبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا قيام الأمن التركي بتعذيب الموقوف الفلسطيني زكي يوسف حتى الموت.

وقالت المنظمة في بيان أمس، إن «المعتقل اتهم بالتجسس لصالح الإمارات من دون أي أدلة قدمتها السلطات التركية». وأضاف البيان «أعلنت السلطات التركية، للتغطية على جريمتها، أنها وجدت الموقوف منتحراً في مكان توقيفه في أحد السجون التركية!».

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا من المقرر الخاص بالتعذيب بـ«إرسال لجنة لفحص جثة المعتقل، وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها أو دفن الجثة من دون إجراء تشريح محايد من قبل الأمم المتحدة».

وأكد البيان أن «حالات التعذيب حتى الموت تكررت بسجون تركيا»، مشيراً إلى تسجيل «عدد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية حالات التعذيب بسجون المخابرات التركية».