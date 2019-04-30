عباس: لن نتسلّم أموالاً منقوصة من إسرائيل

المصدر: ■ رام الله- وكالات

جددت السلطة الفلسطينية، أمس، رفضها استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها، في حال كانت هذه الأموال منقوصة، كما جددت رفضها لصفقة القرن التي من المتوقع الكشف عنها هذا الصيف.

وقال الرئيس محمود عباس، خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة في رام الله «موقفنا كما هو، ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة». وأشار في حديثه إلى اتصالات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، حول الخصومات التي اقتطعتها إسرائيل من الضريبة.

وقال عباس «يحاولون بكل الوسائل أن يشرعنوا الخصومات المتعلقة برواتب الشهداء والأسرى والجرحى، لن ولن ولن نقبل بهذا مهما كلفنا ذلك من ثمن».

اجتماع

وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، في بيان، أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بالموقف الرسمي للسلطة، حيال عائدات الضرائب المنقوصة. وأبلغ الشيخ وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ذلك خلال اجتماع قبل يومين، بحثا خلاله تطورات الأزمة المالية التي تعيشها السلطة، إثر قيام إسرائيل بخصم جزء من هذه الأموال.