هدم 25 منشأة في بلدات القدس المحتلة

المصدر: ■ الأرض المحتلة - البيان والوكالات

نفذت بلدية الاحتلال الإسرائيلي أمس حملة هدم وتجريف واسعة في بلدات مدينة القدس، بذريعة البناء «دون ترخيص».

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة آليات البلدية نفذت عمليات هدم واسعة في بلدات سلوان وصور باهر وجبل المكبر، طالت 25 منشأة «سكنية وزراعية وحيوانية».

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن المركز أن جرافات الاحتلال هدمت منشأة سكنية مبنية من «الصفيح» تعود للمواطن أحمد خلف جعابيص، يعيش فيه 5 أفراد، في قرية جبل المكبر. وأضاف المركز أن الجرافات هدمت 3 غرف مساحتها الإجمالية 150 متراً مربعاً، وبركسا للسكن مساحته 140 متراً مربعاً، ومخزناً مساحته 40 متراً مربعاً، للمواطن عماد أبو شريفة.

بركسات

وهدمت آليات الاحتلال بركسين للأغنام للمواطن الفلسطيني جمال شقيرات، وبركساً يستخدم كمخزن مساحته 40 متراً مربعاً، و«كونتينر» مساحته 50 متراً مربعاً للمواطن محمد عادل شقيرات، وبركسين للأغنام والدواجن للمواطن فوزي مسودة، وبركسين للزراعة للمواطن يعقوب أبو اسنينة.

وأضاف المركز أن آليات الاحتلال قامت بتجريف وهدم أسوار من الطوب والحديد للمواطن صلاح شقيرات، وخليل شقيرات.

كما هدمت جرافات الاحتلال «5 كرفانات» للمواطن عوني عثمان، وبركساً زراعياً للمواطن إسماعيل عبيدية.

وفي صور باهر قام المواطن محمود عبد ربه بهدم شرفة منزله بيده، بحجة البناء دون ترخيص، وبركسا للأغنام لعائلة أبو كف. كما هدمت الجرافات موقفاً للمركبات في حي الثوري ببلدة سلوان.

تجريف واقتلاع

وجرفت قوات الاحتلال، أمس أرضاً في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، واقتلعت عشرات أشجار زيتون. وأفاد صاحب الأرض وليد زرينة بأن قوات الاحتلال داهمت أرضهم البالغة مساحتها أربعة دونمات، مزروعة بأشجار زيتون، برفقة طواقم من بلدية الاحتلال، واقتلعت عشرات الأشجار، ولم يتم احصاؤها حتى اللحظة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الأهالي من الاقتراب، مضيفاً أن شقيقه أيمن زرينة تم اعتقاله أثناء تواجده في الأرض.