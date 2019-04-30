حجز عقارات أسرة البشير وقادة نظامه

المصدر: الخرطوم - البيان، وكالات

كشف المجلس العسكري الانتقالي عن اتفاق بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير على فتح المسارات والجسور في منطقة الاعتصام بمحيط القيادة العامة فيما نفى تجمع المهنيين أحد مكونات قوى الحرية والتغيير ذلك، في وقت أصدرت السلطة القضائية في السودان، قراراً بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، على مستوى الاتحاد والولايات، وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة، أسرة البشير وعدد كبير من معاونيه ومنسوبي حزبه.

اتفاق

وقال الناطق باسم المجلس الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، إن المجلس وجد في الرؤى التي قدمت من جانب قوى الحرية والتغيير رؤى مشتركة، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية «مدنية وعسكرية» على رأس الدولة مرحلي وضروري.

وأضاف كباشي خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، أن قوى الحرية اقترحت مجلساً سيادياً من 8 مدنيين و7 عسكريين.

وكشف الكباشي أن "قوى الحرية والتغيير فاجأتنا بعرض مختلف عما اتفق عليه سابقاً".وقال "لاحظنا بعض التجاوزات من سرقات ونقاط تفتيش تستهدف أمن المواطنين وحياتهم".وأضاف أنه سيتم فتح مسارات القطار بدءاً من امس وتسهيل حركة المرور عبر جسر القوات المسلحة.

في وقت نقلت قناة العربية، عن مصادر لم تسمها، أنباء عن اتفاق وشيك سيعلن عنه بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير.

وأوضحت القناة أنه من المتوقع أن يتألف المجلس السيادي مناصفةً بين الطرفين (٥+٥)، وأشارت إلى أن تقريب وجهات النظر بين الطرفين، تم بعد وساطة من قبل شخصيات سياسية، توسطت بين قوى الحرية والتغيير، وبين المجلس العسكري الانتقالي. أما عن الأسماء المرجحة، فلفتت إلى أنه من بين الأسماء المطروحة، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، ونائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

مصادرات

إلى ذلك، ووفقاً لخطاب صادر من مسجل عام الأراضي، بتاريخ 25 أبريل، نشرت صحف محلية نسخة منه، نص قرار صادر عن مسجل الأراضي، على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد، اعتباراً من الأول من أبريل الجاري، إلى حين إشعار آخر.

وذكرت «الانتباهة» أسماء أبرز قادة النظام السابق، الذين حجزت عقاراتهم، وهم علي كرتي، البشير عبد الله حسن البشير، هند محمد حسن أحمد البشير، العباس حسن البشير، حسن عبد الله حسن أحمد البشير، علي عثمان محمد طه، أميمة أحمد البشير، آمنة حسن أحمد البشير، فاطمة خالد أحمد البشير، محمد نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، عوض الجاز، عبد الرحيم محمد حسين، فيصل حسن، أحمد بلال، عثمان سلمان، إبراهيم أحمد عمر،واخرين.