البحرين تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان

المصدر: المنامة - وكالات

أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص المملكة على مساندة كافة الجهود التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار السودان في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس سفير السودان لدى البحرين، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات في السودان، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكد رئيس الوزراء اهتمام مملكة البحرين بتوثيق التعاون الثنائي مع السودان وتوسيع مجالات هذا التعاون على المستويات كافة، وبالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أشاد سفير السودان بمواقف مملكة البحرين الداعمة لوحدة وأمن واستقرار السودان، متمنياً للبحرين وشعبها دوام الرفعة والازدهار.

يشار إلى أن الجيش السوداني أطاح في وقت سابق الشهر الجاري بالرئيس عمر البشير وشكل مجلساً عسكرياً انتقالياً لإدارة شؤون البلاد.