مسؤولون جزائريون كبار أمام القضاء في قضايا فساد

المصدر: الجزائر - وكالات

مثُل وسط تكتم وسرية كاملة مسؤولون كبار متهمون أمام القضاء في قضايا فساد طبعت فترة حكم الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

ومثُل وزير المالية الجزائري محمد لوكال، والمدير العام الأسبق للأمن الجزائري اللواء عبدالغني هامل أمام القضاء، أمس، في سابقة هي الأولى للتحقيق معهما في قضايا فساد واستغلال النفوذ.

واستمع قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة (شرق الجزائر العاصمة) للمدير العام الأسبق للشرطة الجزائرية حول الاتهامات الموجهة له ولنجله في قضايا متعلقة بـ«الفساد».

وفي غضون ذلك، استمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية لوزير المالية الجزائري محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر السابق، بتهم تتعلق بـ«تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة».