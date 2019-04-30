مساعدات فنية من صندوق النقد للخرطوم

المصدر: واشنطن - وكالات

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق يواصل تقديم مساعدة فنية ودعم في ما يخص السياسات للسودان، لكنه لا يستطيع تقديم تمويل إضافي بسبب المتأخرات المستحقة على البلاد. وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد لرويترز إن المجلس لم يتواصل مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون البلاد، لكن الصندوق واصل تعامله مع السلطات السودانية بعد الاضطرابات السياسية.

وأضاف أزعور «نتواصل مع السودان ونقدم له المساعدة الفنية والدعم في ما يخص السياسات». لكنه أضاف «لا يمكننا تزويده بالتمويل لأنه ما زال يتحمل متأخرات، وإلى أن يعالج مشكلة المتأخرات، لا يمكننا تزويده بإقراض إضافي بموجب لوائحنا». وتوقع صندوق النقد في أواخر 2017 أن تبلغ مستحقات الصندوق المتأخرة لدى السودان 1.3 مليار دولار هذا العام، من إجمالي دين خارجي يُقدر بقيمة 59 مليار دولار.