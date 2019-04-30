«سيدي بوزيد» تتظاهر ضد الشاهد

المصدر: تونس - وكالات

شهدت محافظة سيدي بوزيد، وسط تونس، إضراباً عاماً ومظاهرات؛ احتجاجاً على مصرع 12 عاملاً (منهم 7 نساء) السبت؛ إثر حادث مروع تسبب فيه إهمال حكومي.

وكانت شاحنة تنقل أعدادًا تزيد على حمولتها المسموحة (30 عاملاً) في منطقة «سبالة أولاد عسكر» بمحافظة «سيدي بوزيد، اصطدمت بأخرى عند مفترق أحد الطرق السريعة.

وأثار الحادث غضب الرأي العام التونسي حول وضعية الطبقات الاجتماعية الهشة والفقيرة التي ازدادت فقراً، نتيجة سياسات حكومة يوسف الشاهد المتحالفة مع الإخوان وحركة النهضة الإخوانية.وشارك في الإضراب الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) آلاف المواطنين من محافظة سيدي بوزيد.

وأغلقت كل مرافق الحياة من إدارات ومدارس ومعاهد، وسط حالة احتقان كبرى فرضت وجود شاحنات عسكرية.كما خرجت مظاهرات تطالب بضرورة إسقاط حكومة الشاهد المتحالفة مع حزب النهضة الإخواني.