المصدر: الخرطوم - وكالات

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أضرب أكثر من 2000 سجين محكومين بقضايا مخدرات عن الطعام بسجن الهدى غرب أم درمان، مطالبين المجلس العسكري الانتقالي بالتدخل للتخفيف من عقوباتهم.وحسبما أفاد مصدر لموقع «السوداني»، فإن السجناء أضربوا عن الطعام منذ الجمعة وواصلوا إضرابهم حتى الأحد، رغم تدخل سلطات السجن وطلبها منهم العدول عن الإضراب.

وأكد المصدر أن مطالب المضربين عن الطعام اقتصرت على ترتيب زيارة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» ووقوفه على أوضاعهم وسماع قضاياهم لتخفيف العقوبات القضائية الصادرة بحقهم في عهد حكومة المؤتمر الوطني السابقة، مشيرا إلى أن كثيراً منهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد (20 عاما).

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قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان امس استئناف الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية وكافة مؤسسات التعليم العالي، المتوقفة عن العمل منذ التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضي ويبلغ تعدادها 36 مؤسسة وذلك بعد أشهر من تعليقها بسبب الأوضاع التي شهدتها البلاد.وذكرت الوزارة - في خطاب موجه إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي - أن القرار جاء بناء على توجيه المجلس العسكري الانتقالي، للوزارة، بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والأجنبية الخاصة التي علقت مع بداية الاحتجاجات.