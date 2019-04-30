التحالف يحذر من تسريب نفطي في البحر الأحمر

المصدر: الرياض، عدن - البيان

حذر الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أمس من خطر تسريب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات، كاشفاً عن استهداف عدد من المواقع الحوثية. في وقت توغلت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف في عمق محافظة صعدة وحررت مواقع جديدة في مديرية الصفراء كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، بينما كشف وزير الخارجية خالد اليماني عن أن الاجتماع المقبل للمجموعة الرباعية الخاصة باليمن سيكون في العاصمة المؤقتة عدن.

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وأوضح المالكي أن «الميليشيا الحوثية حاولت استهداف البرلمان اليمني». مضيفًا أنها «تعطل تفريغ الخزان العائم للنفط صافر»، محذرًا من خطر تسريب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات. فيما أشار إلى أن التحالف يواصل استهداف شبكة الطائرات بلا طيار للميليشيا الحوثية في صنعاء، كما أعاد أهالي قرى في محافظة صعدة بعد أن هُجروا قسراً من مزارعهم وبيوتهم. وعرض مقطع فيديو لتفجير الميليشيا لمنازل مدنيين يمنيين في أرحب، مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف مجلس النواب عبر طائرات بلا طيار، لكن التحالف قام بإسقاطها جميعها.

توغل في الأثناء، توغلت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف في عمق محافظة صعدة وحررت مواقع جديدة في مديرية الصفراء كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي فيما واصلت القوات المشتركة تطهير عدد من المواقع في أطراف محافظة الضالع مع محافظة إب.

وذكر العميد أحمد المرقشي «أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي طهرت أمس، مربع «جشع» بالكامل وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في الرزامات بمديرية الصفراء، وقامت الفرق الهندسية بنزع العبوات والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في المنطقة». وأشار إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية.

تقدم

وبالتزامن مع ذلك واصلت القوات المشتركة في الضالع التقدم في أطراف محافظة إب واستهدفت مواقع الميليشيا في منطقة العود، حيث تقدمت وسط المرتفعات الجبلية التي تضم قرى عزاب وبيت الشوكي بعد تطهير قرى منطقة هجار. ووفق مصادر محلية لقي 18 من أفراد ميليشيا الحوثي مصرعهم خلال المواجهات كما جرح آخرون وأحرقت عربات قتالية وحاملات جند وذخائر.

وفي محور الأزارق ــ ماوية جنوب غرب الضالع، واصلت القوات المشتركة تمشيط المنطقة الجبلية بين محافظتي تعز والضالع، ودخلت منطقة باهر التابعة لمديرية ماوية محافظة تعز وتخوض مواجهات عنيفة مع الميليشيا هناك.

أما في محافظة الحديدة فدفعت ميليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مديرية حيس واستقدمت مئات المقاتلين المدججين بالأسلحة والآليات العسكرية

اجتماع في عدن

سياسياً، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن الاجتماع المقبل للمجموعة الرباعية الخاصة باليمن سيكون في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار اليماني إلى أن الاجتماع في عدن سيمثل دعماً للشرعية التي تبذل جهوداً كبيرة للحضور على الأرض، وتلمس احتياجات المواطنين، ودفع المرتبات، وتسيير الخدمات. الى ذلك، طالب خبراء حقوق الانسان بالامم المتحدة امس في بيان باطلاق سراح أحد اتباع الطائفة البهائية أصدرت محاكم ميليشيا الحوثي حكما باعدامه .وأكدوا أنه لايمكن القبول بمعاقبة شخص بالموت على أساس دينه أو معتقده أو انتمائه إلى أقلية دينية .

واكدوا أن حكم محاكم الحوثى لايقتصر على كونه انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان المحمية دوليا لكنه ايضا يرسل رسالة خاطئة للامة اليمنية بكاملها وللعالم ان تم تأييد الحكم .وشدد الخبراء على أن الحق في الحياة والحق في حرية الدين لا يمكن الانتقاص منهما ويجب احترامهما.