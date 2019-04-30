الموريتاني محمد ولد أعمر مديراً عاماً جديداً لـ«الألكسو»

المصدر: نواكشوط - وكالات

فازت موريتانيا، أمس، برئاسة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وانتخب المؤتمر العام للمنظمة العربية ومقرها في تونس، المستشار بالرئاسة الموريتانية الدكتور محمد ولد أعمر مديراً عاماً للمنظمة. وصوتت 15 دولة لمرشح موريتانيا بينما حصل المرشح التونسي المنافس على 5 أصوات. وكان المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألسكو» قد افتتح أعماله في وقت سابق أمس بنواكشوط وشارك فيها رؤساء لجان مختلف الدول العربية المكلفة بالتربية والثقافة والعلوم.

وشغل محمد ولد أعمر، وهو أستاذ جامعي سابق، مناصب عديدة منها وزير التعليم العالي ووزير الثقافة.

كما عمل المدير العام الجديد للمنظمة العربية مستشاراً في رئاسة الجمهورية الموريتانية لسنوات وسبق وأن نافس على المنصب قبل سنتين في مؤتمر المنظمة السابق في الكويت.