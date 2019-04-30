مؤتمر ببروكسل تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين

المصدر: بروكسل - وكالات

عقد التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين مؤتمره الخامس في بروكسل يومي 27 و28 من الشهر الجاري، تحت شعار «اعتقال الأطفال جريمة إنسانية»، وسط ظروف بالغة التعقيد تعيشها الحركة الفلسطينية الأسيرة، وخاصة مسألة استهداف الأطفال التي وصلت حداً من العنف لا يمكن السكوت عنه.

وشهد المؤتمر حضوراً أوروبياً واسعاً شمل أكثر من 20 دولة أوروبية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور نخبة مهمة من البرلمانيين والمحامين والحقوقيين والأحزاب وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبمشاركة سفارة فلسطين في بروكسل ودائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية.