أخبار الساعة: انسجام إماراتي مع المواقف الدولية من الأزمة اليمنية

المصدر: أبوظبي -وام

أكدت نشرة أخبار الساعة أن موقف دولة الإمارات من الصراع الدائر في اليمن، منذ حوالي أربع سنوات، ينطلق من مبادئها الأساسية في عودة الشرعية اليمنية وحماية الشعب اليمني وتوفير الظروف الملائمة له للعيش الكريم، مثل أي شعب في العالم.

وأضافت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أن الإمارات سعت وما زالت تسعى إلى أن يعم السلام على كامل التراب اليمني بعودة مؤسسات الشرعية إلى ممارسة عملها في ظروف عادية، يتعايش فيها الجميع في أجواء الأمن والسلام ولتحقيق كل ذلك لم تألُ قيادة دولة الإمارات أي جهد في سبيل منع المتمردين الحوثيين من الاستمرار في العبث بمقدرات الشعب اليمني وفق أجندات خارجية هدفها إثارة الفوضى في المنطقة من خلال دعم المتمردين بالسلاح ومختلف أنواع الدعم المعنوي.

جهود

وأوضحت النشرة في افتتاحيتها بعنوان «انسجام إماراتي مع المواقف الدولية من الأزمة في اليمن» أن دولة الإمارات سعت منذ الانقلاب الذي قام به الحوثيون ضد الشرعية في سبتمبر 2014، إلى توظيف كل جهودها لتسوية الأزمة اليمنية، ومع الدول الشقيقة والصديقة، حيث انخرطت بكل قوة في كل جهود التسوية السلمية، فيما واصلت جهودها العسكرية في إطار تحالف دعم الشرعية لتحرير مدن وقرى اليمن من قبضة المتمردين الحوثيينولفتت الى ان حضور الإمارات في الجهود الدبلوماسية السابقة كافة لحل الأزمة ظل بارزاً في التصريحات الرسمية وعن طريق العمل الميداني لمراقبة تطبيق الاتفاقيات التي لم يفسح لها المتمردون الحوثيون المجال لترى النور.. إلا أن إيمان دولة الإمارات بأحقية الشعب اليمني في أن ينعم بالأمن دفعها دائماً إلى الانفتاح على كل المبادرات الإقليمية والدولية.

وأضافت النشرة إن مشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مؤخراً في اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن في لندن، ليس سوى تأكيد للدور نفسه.

علاقات

وأضافت إن دولة الإمارات تنطلق في مواقفها تجاه الصراع في اليمن من مسألتين مهمتين، أولاهما، تتعلق بالعلاقات التاريخية التي تحتم على حكومة وشعب الإمارات الوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن، وقد كانوا كذلك دائماً ومنذ نشأة الدولة؛ فيما تتمثل المسألة الثانية في انسجام موقف الإمارات مع جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن لمواجهة أبرز التحديات المحدقة بأمن دول المنطقة من قبل إيران والتدخلات الإقليمية الأخرى.

موقف

أكدت نشرة أخبار الساعة أن موقف دول الرباعية اليوم، تجاه الصراع الراهن في اليمن لا يختلف في تقييمه عما كررته دول تحالف دعم الشرعية، وهو أن أي عملية سياسية في اليمن لا بد أن تحظى برغبة جادة لجميع أطراف النزاع.