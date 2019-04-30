أمريكا تتعهد بتعقب قادة داعش وهزيمتهم

المصدر: وكالات

تعهدت الولايات المتحدة الإثنين بتعقّب قادة تنظيم داعش الإرهابي الطلقاء وانزال الهزيمة بهم، وذلك بعد ظهور زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في شريط فيديو للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية ان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم "سيقاتل في كل أنحاء العالم لضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الارهابيين واحضار قادتهم الذين لا يزالون طلقاء امام العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه".

وأضاف المتحدث أن محللي الحكومة الأمريكية "سيراجعون هذا التسجيل ويحيلونه الى وكالات الاستخبارات لتأكيد صحته".

وقال "هزيمة داعش في العراق وسوريا كانت ضربة نفسية واستراتيجية قاضية لهذا التنظيم الذي شهد مقتل قادته أو هربهم من المعركة، اضافة الى كشف وحشيته".