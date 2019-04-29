تركيا: تعذيب الموقوف الفلسطيني زكي يوسف حتي الموت

المصدر: البيان الالكتروني

شجبت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا وأوروبا قيام الأمن التركي بتعذيب الموقوف الفلسطيني زكي يوسف حتى الموت.



وكان المعتقل قد اتهم بالتجسس لصالح الإمارات بدون أي أدلة قدمتها السلطات التركية، وأعلنت السلطات التركية للتغطية على جريمتها انها وجدت الموقوف منتحرا في مكان توقيفه في أحد السجون التركية!



وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا و أوروبا من المقرر الخاص بالتعذيب بإرسال لجنة لفحص جثة المعتقل وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة بدون إجراء تشريح محايد من قبل الامم المتحدة.

يذكر أنه تكررت حالات التعذيب حتى الموت بسجون تركيا وسجلت عدداً من المنظمات الحقوقية التركية والدولية حالات التعذيب بسجون المخابرات التركية.