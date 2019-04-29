الإمارات: التدخل في شؤون البحرين مرفوض

المصدر: أبوظبي - وام ، المنامة - وكالات

أكدت دولة الإمارات أنها تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من الجمهورية العراقية الشقيقة تجاه مملكة البحرين الشقيقة وقيادتها، داعيةً العراق إلى الالتزام بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة والتجاوز على حرمة ومكانة قيادتها الكريمة أمر غير مقبول على الإطلاق وتدخل مرفوض.

وشددت على أن عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى اتساع الفجوة وزيادة التوتر في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها إلى التعاون والتواصل واحترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي.

يأتي ذلك فيما استدعت الخارجية البحرينية القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى المملكة بالإنابة، نهاد رجب عسكر العاني، إذ دانت المملكة زج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باسمها في بيانه، مشيرةً إلى أنه يمثل إساءة مرفوضة للمملكة وقيادتها.

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