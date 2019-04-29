الإمارات تودع 250 مليون دولار في المركزي السوداني

المصدر: أبوظبي، الخرطوم - عثمان فضل الله، وام

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أي ما يعادل 918 مليون درهم، بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان. ‎

وتأتي الوديعة جزءاً من حزمة مساعدات مشتركة أقرّتها الإمارات والسعودية للسودان، تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني. وأشاد بنك السودان المركزي بالدعم الكبير والواسع الذي قدّمته الإمارات للسودان، بهدف مساعدته على الخروج من الأزمة الحالية.

وقال د. نجم الدين حسن إبراهيم، الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي لـ«البيان»، إن هذه الوديعة تدعم السياسة النقدية للبنك المركزي، وتساعد على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، كما أن لها انعكاسات إيجابية على سعر الصرف وتجسير العجز في ميزان المدفوعات.

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