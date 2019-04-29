إضراب ويوم غضب في سيدي بوزيد التونسية اليوم

المصدر: تونس - وكالات

أعلنت النقابات الأساسية المنضوية تحت لواء الاتحاد الجهوي التونسي للشغل في مدينة سيدي بوزيد تضامنها التام مع عائلات ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أمس بمنطقة السبالة التابعة لولاية سيدي بوزيد ومساندتها لها، وعن دخول الجهة في إضراب احتجاجي ويوم غضب اليوم الاثنين.

وطالبت النقابات بضرورة اتخاذ حلول قانونية للوضعية الهشة لعاملات الفلاحة (نقل وتغطية اجتماعية...)، وبتوفير النقل المدرسي تفادياً لفواجع أخرى، وبتحسين الوضع الصحي المتردي والعناية بالمؤسسات التربوية المهترئة، وكذلك بتوفير الحماية الأمنية للمؤسسات العمومية.وكانت محافظة سيدي بوزيد استيقظت على خبر وفاة أكثر من 11 عاملة في قطاع الفلاحة، وإصابة 19 أخريات، أغلبهن من قرية واحدة.