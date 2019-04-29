«ميليشيا الحشد» تمنع النازحين العراقيين من العودة لمنازلهم

المصدر: بغداد - البيان

أكد مجلس محافظة بابل أن قرار إعادة نازحي ناحية جرف الصخر، جنوب بغداد، إلى منازلهم ليس بيد المجلس، وإنما يقع على عاتق الحكومة الاتحادية في بغداد حصراً.

وفي خطوة تعد الأولى من نوعها أمريكياً، أعاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جودي هود، الجدل حول المناطق التي ما زال أهلها ممنوعين من العودة إليها، وكشف عن أن ميليشيا حزب الله - العراق والنجباء التابعة لميليشيا الحشد الشعبي تمنع النازحين من العودة إلى منازلهم.

وأضاف هود، في لقاء تلفزيوني مع قناة محلية، أنه زار مدينة الفلوجة قبل أيام، وشاهد أوضاع النازحين المأساوية، الذين تمنعهم كتائب حزب الله من العودة إلى مناطقهم في ناحية جرف الصخر.

دور حازم

ويرى مراقبون أن الدخول الأمريكي المباشر في ملف النازحين مؤشر على المتابعة الأمريكية للملف الأمني العراقي، التي يفترض أن يكون لها دور حازم فيه بموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجي، لما له من انعكاسات متعلقة بتوغل وتغوّل إيران وميليشياتها في مناطق حساسة ديموغرافياً، ولا سيما في حزام العاصمة بغداد، ما يولد عند العراقيين انعكاسات ربما لا تُحمد عقباها.