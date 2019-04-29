تهم الفساد تلاحق مديراً سابقاً للشرطة في الجزائر

المصدر: الجزائر - وكالات

استدعت محكمة جزائرية، أمس، مدير الشرطة الأسبق عبدالغني هامل للتحقيق معه، اليوم الاثنين، في قضايا فساد تتعلّق بسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ ونهب عقارات وأنشطة غير مشروعة متورط فيها ابنه أيضاً، بحسب التلفزيون الرسمي.وكان الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة أنهى في 26 يونيو الماضي مهام هامل الذي تولى هذا المنصب منذ 2010.

وجاءت إقالته بعد أن ذكر اسمه في قضية مصادرة كمية كبيرة من المخدرات نهاية مايو الماضي في ميناء وهران غرب العاصمة، ولا يزال التحقيق جارياً في هذه القضية، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وكان القضاء الجزائري استدعى، مساء أول من أمس، كلاً من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال.