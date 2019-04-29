مديريات أمن بالعاصمة طرابلس تنشق عن «الوفاق»

المصدر: طرابلس-وكالات

أعلنت مديريات أمن طرابلس، أمس، انشقاقها عن صفوف الكتائب الأمنية الموالية لحكومة الوفاق، ودعمها لعمليات الجيش الليبي، لتحرير العاصمة الليبية من الجماعات المسلحة.

وفي بيان مصوّر، أكدت مديريات أمن النواحي الأربع (سوق الخميس امسيحل - سوق السبت - السبيعة - سيدي السايح - قصر بن غشير) انفكاكها عن وزارة داخلية حكومة الوفاق، وأعلنت تبعيتها لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، كما دعت إلى ضرورة تأييد الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر في معركته لانتزاع العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة المؤدلجة التي نهبت ثروات الليبيين.

وتوالت البيانات الداعمة للعملية العسكرية، التي يقودها الجيش الليبي لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلّحة المدعومة من حكومة الوفاق الوطني.