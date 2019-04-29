الجزائر تحاكم 16 مهاجرًا رحّلتهم حكومة الوفاق

المصدر: الجزائر - وكالات

أحالت السلطات الجزائرية 16 مهاجراً غير شرعي إلى وكيل الجمهورية كانت رحّلتهم حكومة الوفاق إلى بلادهم.

وتسلمت السلطات الجزائرية عبر معبرها الحدودي مع تونس 16 مهاجراً غير شرعي كانوا محتجزين منذ أشهر بمركز زوارة بعدما ألقي عليهم القبض بمدينة صبراتة، يحاولون الهجرة عبر قوارب خشبية نحو إيطاليا. وأوضحت المصلحة الجهوية لشرطة الحدود بسوق أهراس الجزائرية في أقصى الحدود مع تونس تسلمها من السلطات الليبية 16 مهاجراً غير شرعي يحملون الجنسية الجزائرية، وذلك بالمركز الحدودي بوشبكة بولاية تبسة بعد أن كانوا يقبعون بأحد مراكز الحجز التابع لحكومة الوفاق الوطني بزوارة.